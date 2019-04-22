Полиция Литвы сообщила, что конвоируемый мужчина ухудшил своё положение, повредив служебный полицейский автомобиль.
Interneto skelbimų portale parduodamas policijos "Volkswagen Transporter". Autoplius.lt nuotr.

В воскресенье, в 6:00, сотрудники полиции конвоировали нетрезвого (2,25 промилле) задержанного (1975 г.р.) из Плунгеского района в арестантскую комиссариата полиции Клайпедского уезда.

Задержанный нецензурно выражался и из хулиганских побуждений пинал потолок отделения для задержанных автомобиля VW Transporter Combi, повредив освещение.

Ущерб оценивается.

Начато административное судопроизводство.

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