16 сентября рано утром, в 6.35 ч., на окраине Вильнюса, рядом с табором, на перекрестке ул. Метало и Геологу, столкнулись два Audi A4 и Audi 80. В ДТП пострадали женщина и малолетняя девочка.
© DELFI / Orestas Gurevičius

По предварительным данным, виновник ДТП - водитель Audi A4. Мужчина был нетрезвым (легкая степень опьянения). Во время ДТП пострадали его супруга и дочь. Обеих пострадавших доставили в больницу.

Водитель Audi 80, который вез на работу сына, рассказал, что тронулся, когда загорелся зеленый свет, и в его автомобиль сразу же врезался Audi A4. Мужчина сказал, что даже не понял, откуда этот автомобиль появился. Вероятно, Audi A4 ехал на большой скорости - после столкновения автомобили оказались на расстоянии 20 м друг от друга. Обе машины ремонту не подлежат.

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