Автомобилем управлял явно нетрезвый (от проверки на трезвость отказался) мужчина 1983 г.р., у которого не было прав на вождение. Во время ДТП люди не пострадали.

Автомобиль нарушителя увезли на охраняемую стоянку. Подозреваемого закрыли в КПЗ.