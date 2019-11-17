16 ноября, в 14.25 ч., в Радвилишкисе, на ул. В.Ландсбергиса-Жемкальниса, полиция останавливала автомобиль Audi A6, водитель которого не подчинился полиции и не остановился, а, опасно маневрируя, врезался в полицейский служебный микроавтобус VW Transporter (незначительно повредил его).
© DELFI / Ainis Gurevičius

Автомобилем управлял явно нетрезвый (от проверки на трезвость отказался) мужчина 1983 г.р., у которого не было прав на вождение. Во время ДТП люди не пострадали.

Автомобиль нарушителя увезли на охраняемую стоянку. Подозреваемого закрыли в КПЗ.

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