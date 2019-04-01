На дороге Каунас-Мариямполе-Сувалки полиция остановила нетрезвого водителя, который совершил еще одно правонарушение - пытался подкупить стражей порядка.
31 марта, в 10.15 ч., на 92-м км дороги Каунас-Мариямполе-Сувалки мужчина (1978 г.р.), чтобы избежать наказания за нетрезвое вождение (1,93 промилле), предлагал полицейским взятку в размере 1500 евро.
Начато расследование.
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Нетрезвый водитель дал полицейским взятку в размере 1500 евро (2)
На дороге Каунас-Мариямполе-Сувалки полиция остановила...
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