Редакция портала получила интересное видео. На нем зафиксирован мужчина, который напал на водителя 12-го автобуса. Инцидент произошел 28 сентября, в 21.30 ч., в Скайдишкес. Оказалось, что агрессивно вел себя работник компании Grinda. Он не только пугал пассажирок, но и напал на водителя.

Мужчина использовал нецензурную брань, не выходил из автобуса и грозил водителю расправой. В конце он напал на стоявшего за стеклом водителя.

DELFI благодарит за видео Лютаураса.