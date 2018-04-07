Минувшей ночью в Вильнюсе в кювет съехал автомобиль, которым управлял нетрезвый пограничник. Люди в ДТП не пострадали.
State Border Guard Service
© DELFI / Kiril Čachovskij

Департамент полиции информировал, что 7 апреля, около 2 ч., в Вильнюсе, на ул. Лепкальнё, с дороги съехал автомобиль Ford Fusion, которым в свободное от работы время управлял нетрезвый (1,36 промилле) пограничник Р.А. (1967 г.р.).

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