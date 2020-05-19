Нетрезвый молодой человек на VW Golf снес забор

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18 мая, в 22 ч., в деревне Норгелай, Расейнского района, нетрезвый (1,09 промилле) 24-летний молодой человек за рулем VW Golf, зацепил ехавший ему навстречу автомобиль Audi A6 Avant, которым управлял 22-летний молодой человек.
После столкновения VW Golf снес забор жилого дома.
Пострадал виновник ДТП. Ему назначено амбулаторное лечение. У нетрезвого водителя нет прав.
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