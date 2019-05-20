Нетрезвый каунасец на Subaru Forester застрял во дворе между деревьями

19 мая, в 18.10 ч., в Каунасе, на ул. Вейверю, мужчина (1968 г.р.) на Subaru Forester пытался выехать со двора многоквартирного дома и застрял между двумя автомобилями.