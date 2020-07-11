Нетрезвый ирландец угрожал сожительнице бензопилой

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Нетрезвый ирландец в Пренай угрожал сожительнице и ее дочери бензопилой.
Полиция Алитусского округа сообщила, что 10 июля, в 22 ч. пьяный (1,41 промилле) гражданин Ирландии 1977 г.р. завел бензопилу и угрожал ею своей сожительнице 1984 г.р. и ее дочери.
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