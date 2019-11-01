В ночь на пятницу, в 2.05 ч., в Вильнюсе, на ул. O.Милашяус, нетрезвый гражданин Турции на автомобиле каршеринговой компании CityBee врезался в бетонную лестницу.
© DELFI / Ainis Gurevičius

По предварительным данным, молодой нетрезвый гражданин Турции с гражданкой Литвы ехал с вечеринки. После того как автомобиль переехал через мост Валакампяй, он заехал на ступеньки виадука. Оттуда машина скатилась вниз.

В организме водителя было 1,52 промилле. Во второй раз алкотестер уже показал меньше 1,5 промилле.

Во время ДТП водитель получил травмы, его увезли в больницу.

По словам полицейских, автомобиль ремонту не подлежит. Гражданину Турции грозит штраф за вождение в нетрезвом виде и лишение прав. Кроме того, компания CityBee назначит ему штраф в размере 2000 евро. му также придется возместить нанесенный ущерб - заплатить за VW Golf, ему придется оплатить и ремонт лестницы.

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