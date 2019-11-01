По предварительным данным, молодой нетрезвый гражданин Турции с гражданкой Литвы ехал с вечеринки. После того как автомобиль переехал через мост Валакампяй, он заехал на ступеньки виадука. Оттуда машина скатилась вниз.
В организме водителя было 1,52 промилле. Во второй раз алкотестер уже показал меньше 1,5 промилле.
Во время ДТП водитель получил травмы, его увезли в больницу.
По словам полицейских, автомобиль ремонту не подлежит. Гражданину Турции грозит штраф за вождение в нетрезвом виде и лишение прав. Кроме того, компания CityBee назначит ему штраф в размере 2000 евро. му также придется возместить нанесенный ущерб - заплатить за VW Golf, ему придется оплатить и ремонт лестницы.
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