Нетрезвый гражданин Латвии предлагал полиции и деньги и вино

18 декабря, в 11.35 ч., на 80-м км дороги Каунас-Мариямполе-Сувалки гражданин Латвии (1965 г.р.), чтобы избежать наказания за административное правонарушение (вождение в нетрезвом виде - 0.5 промилле), предлагал полиции взятку в виде 400 евро и двух бутылок вина.

В тот же день, около 9 ч., на той же дороге был остановлен еще один нетрезвый водитель. Гражданин Польши (1976 г.р.), чтобы избежать наказания за административное правонарушение (вождение в нетрезвом виде - 0.9 промилле), дал полицейским взятку в виде 200 злотых.

Ведется расследование.