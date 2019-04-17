После проверки всех данных о происшествии полиция Литвы сообщила о "приключениях" нетрезвого гражданина Беларуси в Клайпеде 6 апреля.
© DELFI / Ainis Gurevičius

6 апреля, в 23.28 ч., на Шилутском шоссе нетрезвый (2,81 промилле) гражданин Беларуси (1959 г.р.) управлял тягачом MAN, пытаясь на площадке прицепить полуприцеп, он несколько раз врезался в него.

Нетрезвый водитель, выбираясь из кабины или забираясь в нее, не удержал равновесия и упал на проезжую часть. В это время тягач покатился с горки и врезался в рекламный стенд. Нанесенный ущерб уточняется.

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