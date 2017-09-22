Нетрезвый эмигрант вступил в конфликт с пограничниками аэропорта

В ночь с четверга на пятницу дежурившие в Палангском аэропорту пограничники заметили в зале ожидания нетрезвого мужчину, который шумел и падал.
25-летний гражданин Литвы, который постоянно проживает в Великобритании, должен был лететь в Глазго. Молодой человек с трудом ориентировался в пространстве, шумел и падал.
Его доставили в служебное помещение, где он не успокоился, поэтому пришлось надеть на него наручники.
Выяснилось, что в крови мужчины 2,33 промилле алкоголя.
Пассажира на борт не приняли, он был передан стражам порядка.
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