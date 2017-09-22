Нетрезвый эмигрант вступил в конфликт с пограничниками аэропорта

В ночь с четверга на пятницу дежурившие в Палангском аэропорту пограничники заметили в зале ожидания нетрезвого мужчину, который шумел и падал.

25-летний гражданин Литвы, который постоянно проживает в Великобритании, должен был лететь в Глазго. Молодой человек с трудом ориентировался в пространстве, шумел и падал.

Его доставили в служебное помещение, где он не успокоился, поэтому пришлось надеть на него наручники.

Выяснилось, что в крови мужчины 2,33 промилле алкоголя.

Пассажира на борт не приняли, он был передан стражам порядка.