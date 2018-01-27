Нетрезвый 18-летний на окраине Вильнюса разбил чужой BMW

Около 22.40 ч. один из участвовавших в рейде экипажей покинул место и отправился по вызову на ул. Шаулё. Поступило сообщение о том, что нетрезвый водитель врезался в дерево.

Водитель (1999 г.р.) был нетрезвым - 1,41 промилле. Кроме того, у молодого человека нет водительского удостоверения. За вождение без документов его наказывали уже четыре раза.

Выяснилось, что в пятницу вечером он веселился в компании, а потом взял без разрешения BMW своего друга, чтобы отвезти домой девушку. Он довез ее до дома, но на обратном пути врезался в дерево. Молодой человек утверждал, что съехал со скользкой дороги, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем. Удар был очень сильным - отскочивший от дерева BMW остановился в нескольких десятках метров посреди дороги. Водитель не пострадал. В салоне BMW валялись бутылки из-под пива.

Владельцу авто родственники подарили этот BMW на Рождество. Приехавшая на место происшествия подруга владельца рассказала, что автомобиль принадлежал родственникам, его присматривали и берегли.