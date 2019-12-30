29 декабря вечером полиция Шяуляй получила вызов - нетрезвая шестнадцатилетняя девушка избила свою мать. Полицейские увезли нетрезвую девушку в КПЗ.
© DELFI / Karolina Pansevič

ГКП Шяуляйского округа сообщает, что начато расследование по 140 ст. УК ЛР - нанесение незначительных телесных повреждений.

За такое правонарушение грозят общественные работы, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

Полицию вызвали 29 декабря вечером, в 19.30 ч. В организме подозреваемой 16-летней девушки (2003 г.р.) было 0,96 промилле.

Подозревают, что несовершеннолетняя девушка избила мать, однако пострадавшая к врачам не обращалась.

Представитель ГКП Шяуляйского округа Артурас Шилявас сказал DELFI, что несовершеннолетнюю в КПЗ забрали на двое суток.

В полицию позвонила 38-летняя женщина. Представитель полиции не мог сказать, попадала ли девушка раньше в поле зрения стражей порядка.

Об инциденте полиция информировала Службу по правам детей.

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