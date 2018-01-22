Нетрезвому водителю далеко уехать не удалось

21 января, в 17.19 ч. в Вильнюсе, на перекрестке K.Ельскё и ул. Пароду, нетрезвый (2,67 промилле) мужчина (1981 г.р.) за рулем Audi A4 врезался в дорожный знак.
Мужчина с места происшествия уехал, однако на ул. Ерфурто врезался в стоявший автомобиль Audi A3.
Начато расследование.
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