Нетрезвой женщине за рулем не хватило места на проспекте Саванорю

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17 февраля вечером, в 20.30 ч., в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, нетрезвая женщина за рулем автомобиля Mercedes, заехала на тротуар и ехала одним колесом по нему пока не врезалась в столб.
Водитель не пострадала. В ее организме было 2,27 промилле.
Полиция начала расследование по факту вождения в нетрезвом виде. Автомобиль Mercedes был доставлен на охраняемую площадку, поскольку за такое нарушение грозит его конфискация.
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