Нетрезвого опекуна подозревают в избиении несовершеннолетней

Специалист Каунасской окружной прокуратуры Изабеле Бочкене сказала DELFI, что пострадавшая находится в безопасном месте, на следующей неделе ее опросят.
"Девушку опросят на следующей неделе у судьи, женщина задержана, пока обвинения никому не предъявлены", – сказала Бочкене.
Опекун была нетрезвой 1,23 промилле.
"Девушку вчера увезли в дом опеки", – сказала Бочкене. Она не могла предоставить информацию о полученных девушкой травмах. Полиция, прибыв на место происшествия вызвала пожарных-спасателей.
"Надо было попасть в дом, сообщалось, что пострадала 17-летняя девушка, ее били проводом, возможно, девушка получила травму головы, такова была первичная информация, – сказала DELFI представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Лаура Валасускене. – Пожарные-спасатели осмотрели дом, при помощи лестницы добрались до окна, открыли его и попали внутрь".
Полиция задержала 55-летнюю женщину, а девушку увезли в дом опеки. Инцидент произошел в полночь.
Представитель Государственной службы по правам ребенка и усыновлению Вия Кудзене сказала DELFI, что девушка росла у опекунов с 2 лет, до июля этого года никаких проблем не было - ни пьянства, ни насилия.
Летом, по словам Кудзене, женщина официально стала опекуном девушки. В июле женщина обратилась в службу и пожаловалась на трудности в общении с девушкой.
Специалисты общались и с опекуном, и с девушкой, но угрозу не установили.
"Но чуть больше месяца назад, в конце августа, опекун позвонила в полицию и сообщила, что ее подопечная вовремя не возвращается домой. Было 22 ч. Полицейские приехали и заметили, что женщина пьяна. Тогда приехали специалисты и на несколько дней забрали девушку в дом опеки", – сказала Кудзене.
По словам специалистов, девушка в тот раз сама захотела вернуться к опекунше.
На этот раз, когда, как подозревают, женщина пила девушку, полицию вызвали подруги девушки.
Пока неясно, сможет ли девушка жить у своего опекуна. Если женщину признают виновной и осудят, то домой девушка вернуться не сможет.
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