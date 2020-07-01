Нетрезвая выпускница совершила ДТП по дороге на экзамен

По предварительным данным, водитель (2001 г.р.) Toyota, выязжая со второстепенной дороге, не пропустила ехавший по главной дороге автомобиль Audi. Автомобиль после удара съехал с дороги. Люди не пострадали.
В организме виновницы ДТП было 1,87 промилле, через 20 минут алкотестер показал 1,96 промилле. Начато расследование.
По данным журналистов Reidas TV, водитель Toyota не спала всю ночь, она ехала сдавать экзамен по английскому языку.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Драма Лукишкской площади не завершилась: памятник должен быть, но не обязательно всадник будет верхом на коне (33)
Планируется подготовка законов, которые в...
Со следующей недели изменится порядок движения в Старом городе Вильнюса (8)
С 7 июля в Старом городе Вильнюса изменится порядок...
Коронавирус установили у вернувшегося из Сербии гражданина Литвы ехал на поезде, нужна помощь жителей (8)
За прошедшие сутки коронавирус установили у одного...
Прогноз погоды на июль: будет тепло, в первой половине месяца ждут неприятные сюрпризы
После переменчивого июня, когда на смену жаре приходили...
Правительство разрешило въезд более чем 40 иностранцам для необходимых работ (3)
Правительство в среду разрешило приехать в Литву...