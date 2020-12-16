Honda ездила из одной полосы в другую, показывала поворот, но перестраивалась в другую сторону или же вообще не показывала поворот, создавала аварийные ситуации. Звонивший поехал за подозрительным автомобилем.
Honda объехала весь круг и поехала по кольцу еще раз, а потом свернула на проспект Саванорю в сторону центра. Потом автомобиль остановился и из него вышла явно нетрезвая женщина. Она пыталась уйти, но ее остановил звонивший в полицию водитель. Вскоре приехала и полиция.
Выяснилось, что в организме женщины (1971 г.р.) было 3,3 промилле. Через 15 минут алкотестер показал 3,5 промилле. Женщина с трудом ориентировалась в пространстве, говорила бессвязно.
На вопрос, когда и сколько она выпила, женщина заявила, что 48 часов назад пила вино. На вопрос, почему она нетрезвая села за руль, женщина сказала, что у нее много дел, она ехала на лечение в Наркологический центр.
Автомобиль Honda был доставлен на охраняемую площадку. Женщина задержана, ее ждет уголовная ответственность.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Бывшие руководители Литвы из-за трагического положения обратились к жителям страны (35)
Литву сковала пандемия коронавируса . На фоне...
The New York Times: Литва по уровню заболевания коронавирусом на первом месте во всем мире (254)
The New York Times сообщает, что Литва по уровню заболевания...
Премьер-министр Литвы о хитростях торговцев: если кто-то будет работать, открыв отдел с чипсами, будут изменения дополнено комментарием Senukai (18)
В среду в Литве вступили в силу новые жесткие...
В течение нескольких недель в Литве зафиксирован скачок смертей, увеличивается число умирающих дома (98)
В среду на заседании комитета по вопросам...
В Литве вступают в силу более жесткие требования карантина: важнейшие изменения (100)
Правительство Литвы с учетом рекомендаций экспертов...