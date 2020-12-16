Honda ездила из одной полосы в другую, показывала поворот, но перестраивалась в другую сторону или же вообще не показывала поворот, создавала аварийные ситуации. Звонивший поехал за подозрительным автомобилем.

Honda объехала весь круг и поехала по кольцу еще раз, а потом свернула на проспект Саванорю в сторону центра. Потом автомобиль остановился и из него вышла явно нетрезвая женщина. Она пыталась уйти, но ее остановил звонивший в полицию водитель. Вскоре приехала и полиция.

Выяснилось, что в организме женщины (1971 г.р.) было 3,3 промилле. Через 15 минут алкотестер показал 3,5 промилле. Женщина с трудом ориентировалась в пространстве, говорила бессвязно.

На вопрос, когда и сколько она выпила, женщина заявила, что 48 часов назад пила вино. На вопрос, почему она нетрезвая села за руль, женщина сказала, что у нее много дел, она ехала на лечение в Наркологический центр.

Автомобиль Honda был доставлен на охраняемую площадку. Женщина задержана, ее ждет уголовная ответственность.