Нетрезвая водитель на машине CityBee совершила ДТП в Вильнюсе

Полиция сообщила, что сообщение поступило в 13.45 ч. Очевидец сообщил, что на улице перевернулся автомобиль. На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция.

На месте ДТП выяснилось, что перевернулся Peugeot, принадлежащий каршеринговой компании CityBee.

Женщине потребовалась помощь спасателей, выяснилось, что она застряла в перевернувшемся на бок транспортном средстве.

По предварительным данным, водитель была пьяна - 0,71 промилле. Она не только разбила арендованный авто, но и два стоявших у дороги автомобиля - Audi и Citroen.

Ведется расследование.