Нетрезвая водитель на машине CityBee совершила ДТП в Вильнюсе

Полиция сообщила, что сообщение поступило в 13.45 ч. Очевидец сообщил, что на улице перевернулся автомобиль. На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция.
На месте ДТП выяснилось, что перевернулся Peugeot, принадлежащий каршеринговой компании CityBee.
Женщине потребовалась помощь спасателей, выяснилось, что она застряла в перевернувшемся на бок транспортном средстве.
По предварительным данным, водитель была пьяна - 0,71 промилле. Она не только разбила арендованный авто, но и два стоявших у дороги автомобиля - Audi и Citroen.
Ведется расследование.
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