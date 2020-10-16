Нетрезвая сотрудница таможни совершила ДТП и сбежала с места происшествия

Скопировать ссылку Нетрезвая сотрудница таможни совершила ДТП и сбежала с места происшествия

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15 октября, в 17.15 ч., в Вильнюсе, на ул. Перкункемё, нетрезвая (2,25 промилле) сотрудница (1974 г.р.) таможни совершила ДТП за рулем Citroen C4, зацепив автомобиль VW Passat, и уехала с места происшествия.