9 сентября клайпедская полиция получила заявление от гражданки (1962 г.р.), в котором сообщалось, что в 14.40 ч. в Клайпеде, в магазине на ул. Херкаус Манто, где она работает кассиром, нетрезвая покупатель во время конфликта два раза ударила ее кулаком в лицо, нанеся физическую боль.

Врачи скорой помощи доставили пострадавшую в больницу, где диагностировали ушибы и раны на лице.

Подозреваемая нетрезвая (1,53 промилле) сержант МО С.С. (1991 г.р.) была закрыта в КПЗ.