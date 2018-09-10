Клайпедская полиция сообщила, что в Клайпеде, в магазине была избита кассирша. Выяснилось, что подозреваемая в ее избиении - нетрезвая сержант Министерства обороны Литвы.
© DELFI / Valdas Kopūstas

9 сентября клайпедская полиция получила заявление от гражданки (1962 г.р.), в котором сообщалось, что в 14.40 ч. в Клайпеде, в магазине на ул. Херкаус Манто, где она работает кассиром, нетрезвая покупатель во время конфликта два раза ударила ее кулаком в лицо, нанеся физическую боль.

Врачи скорой помощи доставили пострадавшую в больницу, где диагностировали ушибы и раны на лице.

Подозреваемая нетрезвая (1,53 промилле) сержант МО С.С. (1991 г.р.) была закрыта в КПЗ.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

Нетрезвый сержант Министерства обороны ударила по лицу кассира (8)

Клайпедская полиция сообщила, что в Клайпеде, в...

После городского праздника обнаружено тело мужчины (2)

В Калварии после городского праздника полиция получила...

В лесу около Кармелавы были найдены человеческие кости

В Каунасском районе, в лесу около Кармелавы, был...

В Паланге пожарные-спасатели были вызваны для спасения утопающего, тот от их помощи отказался (2)

9 сентября после обеда в Паланге тонул человек.

В Вильнюсе в ДТП пострадала женщина с детьми, один ребенок не выжил (20)

8 сентября , в 17.31 ч . по Единому номеру помощи 112...

TOP новостей

Женщина ушла с доходной работы ради преподавания в школе: сейчас, чтобы выжить, работает в 3 местах (16)

Наверное, немногие решились бы уйти с доходной работы в...

Глава Минфина: обсуждают и повышение акцизов и плату за автомобиль (6)

По словам министра финансов Литвы Вилюса Шапоки , самым...

Статистика: в августе из Литвы эмигрировали на тысячу человек больше, чем прибыли (9)

В августе этого года из Литвы эмигрировали на тысячу...

Экономист: в следующем году потребление повысит цену на электроэнергию в Литве (10)

Электроэнергия, за которую в последние годы...

Премьер-министр Литвы занялся ценами - только магазинами не ограничится (5)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...