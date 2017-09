"С...ки, шл...дры, петухи, п...дарасы", – зафиксированы в протоколе слова Жукайте в адрес полицейских. Сотрудницу полиции прокурор назвала женщиной легкого поведения. В суде Жукайте сказала, что не может поверить, что все эти слова сказала она, поэтому на следующем заседании суд выслушает свидетелей - полицейских. Вильнюсский участковый суд 19 сентября приступил к рассмотрению дела об административном правонарушении Жукайте, которую обвиняют в том, что она оказала сопротивление полиции, нарушила общественный порядок, оскорбила честь и достоинство полицейских, пишет BNS. Жукайте была задержана 21 августа. Она была пьяна – 3,45 промилле. Такую степень опьянения врачи считают опасной для организма человека. Прокурора сначала задержала охрана на вокзале и передала в руки полиции. Поскольку прокурор пинала двери в комиссариате ногами, на нее надели наручники. Согласно протоколу, прокурор сначала заявила, что употребляла героин, однако в суде ничего о таких подозрениях не сказано. "Вы шутите", – сказала журналистам Жукайте, когда после заседания ее спросили, употребляла ли она героин. Прокурор в суде не отрицала, что пила алкоголь, уверяет, что напилась, поскольку переживала за отца, с которым случился инсульт. Она взяла три дня отпуска и всю ночь пила. Прокурор просила рассматривать ее дело на закрытом заседании, но суд решил, что для этого нет оснований. В суде просмотрели видео, записанное в комиссариате. "Я напилась по чисто-человеческой причине, любой, кто был в подобной ситуации, поймет", – сказала Жукайте. Она сказала, что пила от чувства безнадежности, врачи сказали, что нет надежды на то, что ее отец будет жить. Ранее сообщалось, что в 11.19 ч. во второй Вильнюсский комиссариат была доставлена нетрезвая 49-летняя прокурор Жукайте. В комиссариате женщина кричала, пинала ногами двери, нецензурно полицейских и мешала им работать, на замечания не реагировала. Прокурор пила всю ночь. Из Утены в Вильнюс она приехала на автобусе, поскольку не могла оставаться дома одна. В связи с происшествием генкомиссар Эвалдас Пашилис распорядился провести служебную проверку. Жукайте от службы не отстранена, она продолжает работать. "Я думаю, что я ничего плохого не сделала, за что меня должны были бы отстранить. Все мои действия обусловлены сложными личными обстоятельствами. Я такого никому не пожелала бы", – сказала журналистам Жукайте. Представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене сказала BNS, что Жукайте попала в полицию во время отпуска, поэтому было решено не отстранять ее с должности. СМИ сообщали, что у Жукайте уже были проблемы с полицией из-за ее поведения: в 2011 и 2012 г. ее два раза привезли из казино в полицию из-за того, что она нарушала общественный порядок.











