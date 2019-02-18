17 февраля,, в 8.22 ч. в деревне Правенишкес I (Кайшядорский район) остановили автомобиль Peugeot 307, которым управляла надзиратель колонии. Женщина ехала на работу, была в униформе.
Младший специалист И.Ч. (1984 г.р.) была нетрезвой (0,52 промилле).
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