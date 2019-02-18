17 февраля,, в 8.22 ч. в деревне Правенишкес I (Кайшядорский район) остановили автомобиль Peugeot 307, которым управляла надзиратель колонии. Женщина ехала на работу, была в униформе.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Младший специалист И.Ч. (1984 г.р.) была нетрезвой (0,52 промилле).

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

Нетрезвая надзирательница ехала на работу в Правенишкскую колонию (1)

17 февраля,, в 8.22 ч. в деревне Правенишкес I (Кайшядорский...

В пакруойской гимназии была избита девушка (4)

В гимназии Пакруойского района девушки избили ученицу....

В столице обнаружено тело избитого мужчины (8)

17 февраля утром пожарные-спасатели обнаружили на месте...

В столице полиция задержала большой груз нелегального шампанского (8)

По данным полиции, было изъято 9216 бутылок шампанского....

В Тракайском районе во время мероприятия упал параплан  пострадал мужчина

Департамент полиции информирует, что 15 февраля в...

TOP новостей

Мошенники за якобы пропавшие посылки требовали тысячи евро (3)

Посылаешь простую посылку, а потом заявляешь, что...

Литва призвала партнеров по ЕС усилить борьбу с российской пропагандой (85)

Партнерам Вильнюса в Европейском Союзе следует...

Вальдемар Томашевский примет участие в президентских выборах (16)

Лидер Избирательной акции поляков Литвы -Союза...

Опасные вещества, которые мы употребляем в пищу и наносим на тело: как их распознать (2)

Когда говорят о желании нашего мира избавиться от...

Интересно: почему в советское время входные двери открывались внутрь (25)

В советское время действовали строгие требования к...