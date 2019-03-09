Нетрезвая "бывшая спортсменка" на BMW снесла светофор и ограждение

В ночь на субботу полиция была вызвана на ул. Памянкальнё.

Выяснилось, что автомобиль BMW, которым управляла молодая женщина (1990 г.р.) врезался в светофор и ограждения.

Женщина утверждала, что она не пьет, поскольку занимается спортом, что она трезвая, однако алкотестер показал 1,75 промилле.

Кроме того, женщина заметила, что она совершила ДТП только потому, что испугалась появления другого транспортного средства.

Женщине грозят неприятности - уголовная ответственность, штраф и лишение прав.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.