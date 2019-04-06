Департамент полиции информировал о несчастье в Зарасайском районе. По предварительным данным, фура наехала на водителя.
© DELFI / Kiril Čachovskij

5 апреля, в 6.30 ч., в Зарасайском районе, на 153 км Утена-Зарасай, на стоянке произошло несчастье.

Выяснилось, что фура, в которой не было водителя, стала катиться вниз и наехала на водителя (1965 г.р.).

Ведется расследование.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

Несчастье: в Зарасайском районе фура наехала на водителя

Департамент полиции информировал о несчастье в...

В Тракайском районе избиты мужчина и женщина, подозреваемый - полицейский (4)

Департамент полиции Литвы информировал, что в...

Неопытный водитель врезался в три автомобиля (2)

В пятницу вечером в Вильнюсе столкнулись четыре...

В пятницу в Вильнюсе с дороги съехал автомобиль BMW (10)

5 апреля, в 11 ч., на окраине Вильнюса, в Дварчёнисе, с...

Посиделки с незнакомыми женщинами для пожилого мужчины закончились плачевно (10)

2 апреля, в 22 ч., в Вильнюсе , на ул. Габиёс, в квартире...

TOP новостей

В Литве ввели новшество: не переплачивайте в автосервисах (16)

С 1 апреля 2019 года литовские водители могут менять...

Вильнюсцы оценили цены на аренду электросамокатов: идея хорошая, но выгоднее купить свой

После того как в Вильнюсе популярностью стали...

На следующей неделе на Зеленом мосту появятся новые инсталляции (4)

С 8 апреля на столичном Зеленом мосту появятся новые...

Marius Stračkaitis, Elvinas Jankevičius Kristina Pocytė, Marius Stračkaitis, Elvinas Jankevičius

Один визит к нотариусу стоил месячной зарплаты: пора пересматривать расценки? (84)

Литовские нотариусы утверждают, что их зарплаты одни из...

Польский премьер обещает развитие Orlen в Литве (6)

Находившийся с визитом в Литве 5 апреля премьер-министр...