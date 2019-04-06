Несчастье: в Зарасайском районе фура наехала на водителя

Департамент полиции информировал о несчастье в Зарасайском районе. По предварительным данным, фура наехала на водителя.
5 апреля, в 6.30 ч., в Зарасайском районе, на 153 км Утена-Зарасай, на стоянке произошло несчастье.
Выяснилось, что фура, в которой не было водителя, стала катиться вниз и наехала на водителя (1965 г.р.).
Ведется расследование.
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