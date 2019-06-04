Несчастье в Вильнюсском районе: в лесу обнаружили перевернувшийся мотоцикл и тело мужчины

Департамент полиции сообщил, что 3 июня, в 7.30 ч., в Вильнюсском районе, около деревни Молыне, в лесу, обнаружили мотоцикл Jawa 350, а рядом с ним - тело мужчины (1973 г.р.).

Подозревают, что мужчина на мотоцикле съехал с дороги и врезался в дерево.

Ведется расследование.