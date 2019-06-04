Департамент полиции сообщил, что 3 июня, в 7.30 ч., в Вильнюсском районе, около деревни Молыне, в лесу, обнаружили мотоцикл Jawa 350, а рядом с ним - тело мужчины (1973 г.р.).
Подозревают, что мужчина на мотоцикле съехал с дороги и врезался в дерево.
Ведется расследование.
Жестокая драка в Радвилишкском районе: в ход пошли и биты, и пневматическое оружие (1)
В одной из деревень Радвилишкского района произошла...
Несчастье в Вильнюсском районе: в лесу обнаружили перевернувшийся мотоцикл и тело мужчины
3 июня в Вильнюсском районе произошло несчастье. По...
Пропавшую без вести женщину подозревают в убийстве младенца
Полиция сообщает, что в Мажейкяй была задержана молодая...
В Клайпеде за развращение 10-летней девочки задержан эксгибиционист (2)
Департамент полиции Литвы информировал, что в Клайпеде...
TOP новостей
Избранный президент Литвы надеется, что Сквернялис останется премьер-министром
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа надеется,...
В новом доме президента Литвы работы идут полным ходом (1)
До 12 июля, когда состоится инаугурация нового...
Украинский политолог: Россия точно не оставит нас в покое (126)
Несмотря на различные определения происходящих на...
Рейтинг лучших работодателей в Литве: у кого хотят работать (1)
За год в рейтинге лучших работодателей Литвы...
Карта ремонта дорог в Литве на 2019 год: какие участки лучше объезжать (1)
В 2019 году в Литве осуществляют 5 важных проектов по...