18 декабря, в 13.59 ч., в полицию поступило сообщение о несчастье в Вильнюсском районе, в деревне Шатрининкайского староства.
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Сообщается, что соседская собака откусила палец 1,5-годовалой девочке.

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