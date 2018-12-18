18 декабря, в 13.59 ч., в полицию поступило сообщение о несчастье в Вильнюсском районе, в деревне Шатрининкайского староства.
Сообщается, что соседская собака откусила палец 1,5-годовалой девочке.
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Несчастье в Вильнюсском районе: собака откусила палец 1,5-годовалой девочке (26)
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