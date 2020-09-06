Несчастье в Вильнюсском районе: на аэродроме Кивишкес погиб парашютист

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Департамент полиции сообщил, что в Вильнюсском районе погиб мужчина, неудачно прыгнувший с парашютом.
5 сентября около 15.00, в Вильнюсском районе, на аэродроме Кивишкес, неудачно приземлился прыгавший с парашютом мужчина.
По предварительным данным, мужчина скончался в больнице.
Началось досудебное расследование по установлению причины смерти.
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