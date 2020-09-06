aA
Департамент полиции сообщил, что в Вильнюсском районе погиб мужчина, неудачно прыгнувший с парашютом.
Несчастье в Вильнюсском районе: на аэродроме Кивишкес погиб парашютист
© LRT

5 сентября около 15.00, в Вильнюсском районе, на аэродроме Кивишкес, неудачно приземлился прыгавший с парашютом мужчина.

По предварительным данным, мужчина скончался в больнице.

Началось досудебное расследование по установлению причины смерти.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Литва обновила список: с понедельника обязательна изоляция для возвращающихся еще из 3 стран (47)

Минздрав Литвы обновил список пораженных...

Кузница асов подводной войны: как 80 лет назад гитлеровская Германия превратила Клайпеду в базу субмарин (174)

Несмотря на бушующую пандемию, жители Литвы и...

Seimas, parlamentas Gediminas Kirkilas Irena Šiaulienė Emanuelis Zingeris

Эти политики работают в Сейме не один десяток лет: вспомните, как они выглядели, когда начинали (62)

В 2016 году в Сейм были избраны или вернулись после...

Андрей Соколов. Нужно ли носить маски? И если нужно, то почему? (56)

Попробуем разобраться, что из себя представляет...

В Литве за сутки установили 43 новых случая коронавируса (34)

За последние сутки в Литве подтверждено 43 новых случая...

|Maža didelių žinių kaina