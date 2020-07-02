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2 июля сообщается о трагическом происшествии в Вильнюсе, на ул. Балтупё. Сообщается, что в шахту ремонтируемого здания упали двое мужчин. Один из них сразу же скончался. Сообщение о несчастье поступило в 17.30 ч.
Сообщается, что второй мужчина находится в тяжелом состоянии, врачи увезли его в больницу.
На месте происшествия выяснилось, что в этом доме проводится модернизация.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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