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2 июля сообщается о трагическом происшествии в Вильнюсе, на ул. Балтупё. Сообщается, что в шахту ремонтируемого здания упали двое мужчин. Один из них сразу же скончался. Сообщение о несчастье поступило в 17.30 ч.
Tragiška nelaimė Vilniuje: žuvo į lifto šachtą įkritęs vyras
Tragiška nelaimė Vilniuje: žuvo į lifto šachtą įkritęs vyras

Сообщается, что второй мужчина находится в тяжелом состоянии, врачи увезли его в больницу.

На месте происшествия выяснилось, что в этом доме проводится модернизация.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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