Несчастье в Вильнюсе: погиб упавший в шахту лифта мужчина

Скопировать ссылку Несчастье в Вильнюсе: погиб упавший в шахту лифта мужчина

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2 июля сообщается о трагическом происшествии в Вильнюсе, на ул. Балтупё. Сообщается, что в шахту ремонтируемого здания упали двое мужчин. Один из них сразу же скончался. Сообщение о несчастье поступило в 17.30 ч.

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