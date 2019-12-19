Несчастье в Вильнюсе: на проспекте Конституциёс из небоскреба выпал человек

Скопировать ссылку Несчастье в Вильнюсе: на проспекте Конституциёс из небоскреба выпал человек

19 декабря, в 13.47 ч., по номеру 112 поступило сообщение о том, что из небоскреба (рядом с ним находится ТЦ Europa) на проспекте Конституциё, с одного из последних этажей выпал человек.