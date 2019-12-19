19 декабря, в 13.47 ч., по номеру 112 поступило сообщение о том, что из небоскреба (рядом с ним находится ТЦ Europa) на проспекте Конституциё, с одного из последних этажей выпал человек.
Пока обстоятельства происшествия не выяснены. На месте происшествия работает полиция.
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