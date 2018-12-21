Несчастье в Вилкавишкском районе: поезд насмерть сбил человека

Единый центр помощи информировал, что в Вилкавишкском районе, в местечке Пилвишкяй, на железнодорожном вокзале поезд насмерть сбил человека.
Сообщение о несчастье поступило в 14.19 ч.
На место происшествия выехали врачи, пожарные-спасатели и полиции.
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