Единый центр помощи информировал, что в Вилкавишкском районе, в местечке Пилвишкяй, на железнодорожном вокзале поезд насмерть сбил человека.
© Augustas Didžgalvis

Сообщение о несчастье поступило в 14.19 ч.

На место происшествия выехали врачи, пожарные-спасатели и полиции.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

Несчастье в Вилкавишкском районе: поезд насмерть сбил человека

Единый центр помощи информировал, что в Вилкавишкском...

Жуткое ДТП в Вильнюсском районе: погибли две молодые женщины (27)

Департамент полиции информировал, что в Вильнюсском...

В Каунасе автобус врезался в столб, пострадали 6 человек (3)

Каунасская полиция сообщает, что из-за скользкой...

Мужчина воткнул нож в живот собутыльнику (1)

Полиция информировала, что в Плунгеском районе помощь...

Вандалы повредили зимнюю инсталляцию на Лукишкской площади (12)

Вандалы повредили инсталляцию из стекла и света на...

TOP новостей

Двухдневный отдых в Литве дороже недельной поездки в Турцию (44)

Приближается Новый год, появляются предложения, где...

В Литве заблокируют доступ к семи веб-сайтам телевещания (36)

Суд разрешил Литовской комиссии по радио и телевидению...

В Литве потребители подключатся к связи нового поколения 5G со следующего года (2)

Компания интегрированных телекоммуникационных услуг...

Стоит поторопиться: 5 дней нельзя будет перевести деньги

В праздничный период жители активнее расплачиваются...

В Вильнюсе начался хаос: 15 ДТП остановили движение городе (17)

В последний рабочий день перед предстоящими...