Несчастье в Вилкавишкском районе: автомобиль врезался в дерево, сообщается о погибшем

Единый центр помощи сообщил, что в Вилкавишкском районе, в деревне Сердокай, легковой автомобиль врезался в дерево. По предварительным данным, люди зажаты в автомобиле.
Avarija Vilkaviškio r.
© Lietuvos automobilininkų sąjunga

Сообщение о трагедии было получено в воскресенье в 4.10 утра по номеру скорой помощи 112.

В Департаменте полиции сообщили, что автомобиль "VW Passat" съехал с проезжей части и врезался в дерево.

В результате аварии один человек погиб, второй с многочисленными травмами доставлен в больницу.

Информация была передана пожарным Вилкавишкского уезда, Каунасской службе скорой медицинской помощи и Главному полицейскому комиссариату Мариампольского уезда.

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