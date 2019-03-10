Сообщение о трагедии было получено в воскресенье в 4.10 утра по номеру скорой помощи 112.
В Департаменте полиции сообщили, что автомобиль "VW Passat" съехал с проезжей части и врезался в дерево.
В результате аварии один человек погиб, второй с многочисленными травмами доставлен в больницу.
Информация была передана пожарным Вилкавишкского уезда, Каунасской службе скорой медицинской помощи и Главному полицейскому комиссариату Мариампольского уезда.
В Кении разбился пассажирский самолет, на борту было 149 человек
Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и...
Несчастье в Вилкавишкском районе: автомобиль врезался в дерево, сообщается о погибшем
Единый центр помощи сообщил, что в Вилкавишкском...
В субботу в Вильнюсе произошло ДТП, пострадал мужчина
В субботу, 9 марта, в Вильнюсе , на ул. Гележинё Вилко,...
Нетрезвая "бывшая спортсменка" на BMW снесла светофор и ограждение (9)
В столице Литвы молодая женщина на BMW врезалась в...
В Паневежисе ночью был убит мужчина, полиция просит о помощи (5)
Паневежская полиция 9 марта сообщила, что просит...
TOP новостей
В статистике минимальных зарплат в ЕС Литва совершила скачок (139)
Минимальная зарплата "на бумаге" в Литве после...
В День имени Литвы в цветах литовского флага предстанут вильнюсские мосты и Три креста (158)
9 марта - в День имени Литвы , по этому случаю в цветах...
Глава Центробанка Литвы: ожидаем кратковременного замедления роста экономики еврозоны (41)
Замедление темпов роста экономики еврозоны, прогноз...
Весенний рынок: что там литовское, а что - нет (66)
Торговые центры в Литве заявляют, что на прилавках...
В Пашилайчай появится ТЦ, в который инвестируют 25 млн. евро (14)
Компания Novatoriai, принадлежащая физическим лицам, в...