Несчастье в Вилкавишкском районе: автомобиль врезался в дерево, сообщается о погибшем

Сообщение о трагедии было получено в воскресенье в 4.10 утра по номеру скорой помощи 112.

В Департаменте полиции сообщили, что автомобиль "VW Passat" съехал с проезжей части и врезался в дерево.

В результате аварии один человек погиб, второй с многочисленными травмами доставлен в больницу.

Информация была передана пожарным Вилкавишкского уезда, Каунасской службе скорой медицинской помощи и Главному полицейскому комиссариату Мариампольского уезда.