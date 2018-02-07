Несчастье в Скуодасском районе: погиб работник компании ESO

Компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) выразила соболезнования семье погибшего и сообщила, что окажет его близким всю необходимую помощь.
Обстоятельства происшествия расследуют, компания сотрудничает со всеми ведомствами, чтобы выяснить причины трагедии.
Компания будет стараться внедрять более высокий уровень безопасности труда, чтобы подобные случаи не повторялись.
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