Несчастье в Шакяйском районе: обнаружено тело мужчины

Департамент полиции информировал, что 13 февраля полиция обнаружила тело мужчины. Предполагают, что мужчину сбил автомобиль и уехал.
13 февраля, в 1 ч., в Шакяйском районе, в деревне Балтрушяй, на проезжей части обнаружили тело мужчины примерно 50 лет, подозревают, что мужчину сбил автомобиль.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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