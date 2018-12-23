Полиции сообщили, что несчастье произошло 22 декабря, в 4.10 ч.

Выяснилось, что в Утене, в доме, в детской кроватке обнаружили тело младенца (родился в сентябре 2018 г.).

В ходе первичного осмотра следов насилия на теле младенца не обнаружили.

Причина смерти младенца устанавливается.