Полиции сообщили, что несчастье произошло 22 декабря, в 4.10 ч.
Выяснилось, что в Утене, в доме, в детской кроватке обнаружили тело младенца (родился в сентябре 2018 г.).
В ходе первичного осмотра следов насилия на теле младенца не обнаружили.
Причина смерти младенца устанавливается.
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