Несчастье в Паланге: скончалась попавшая под микроавтобус женщина

В четверг полиция сообщила, что в Палангской больнице скончалась женщина. По предварительным данным, ее сбил микроавтобус.
14 марта, в 09.00 ч., в Паланге, на тропе Агуону, микроавтобус сбил пожилую женщину (1935 г.р.).
Пострадавшая был госпитализирована.
Около 11 ч. от полученных травм женщина скончалась в больнице.
Ведется расследование.
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