Несчастье в Паланге: скончалась попавшая под микроавтобус женщина

14 марта, в 09.00 ч., в Паланге, на тропе Агуону, микроавтобус сбил пожилую женщину (1935 г.р.).

Пострадавшая был госпитализирована.

Около 11 ч. от полученных травм женщина скончалась в больнице.

Ведется расследование.