Несчастье в Молетском районе: из окна выпала женщина

Как сказала DELFI пресс-секретарь ГКП Утенского округа Виолета Гинайтене, 22 сентября, в 18.45 ч. по Единому номеру помощи 112 сообщили, что из окна Молетской больницы выпала пациентка (1949 г.р.).
Женщина получила серьезную травму, ее везли в Вильнюсскую больницу, однако по дороге она скончалась.
Глава Молетской больницы Вайдотас Григас сказал DELFI, что пока идет расследование, он ничего комментировать не может.
"Очень сожалею в связи с несчастьем, это на самом деле несчастье. Что случилось, то случилось, кто за что отвечал,как информировал – все покажет как полицейское расследование, так и внутренний аудит", – сказал Григас.
Он заметил, что в Моетской больнице больным не запрещают открывать окна.
Григас сказал, что женщина получила серьезные травмы, в Молетской больнице при таких травмах помощь оказать не могут, поэтому женщину везли в Вильнюс.
"У нас нет ни нейрохирургического, ни травматологического отделений. Поэтому после стабилизации состояния пациентки было решено везти ее в Вильнюс. Это нормальная практика", – сказал он.
Однако по дороге женщина скончалась. Полиция выясняет причины смерти пациентки.
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