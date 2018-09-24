Несчастье в Молетском районе: из окна выпала женщина

22 сентября в Молетай произошло несчастье - из окна Молетской больницы выпала женщина, пострадавшая скончалась.
© DELFI / Karolina Pansevič

Как сказала DELFI пресс-секретарь ГКП Утенского округа Виолета Гинайтене, 22 сентября, в 18.45 ч. по Единому номеру помощи 112 сообщили, что из окна Молетской больницы выпала пациентка (1949 г.р.).

Женщина получила серьезную травму, ее везли в Вильнюсскую больницу, однако по дороге она скончалась.

Глава Молетской больницы Вайдотас Григас сказал DELFI, что пока идет расследование, он ничего комментировать не может.

"Очень сожалею в связи с несчастьем, это на самом деле несчастье. Что случилось, то случилось, кто за что отвечал,как информировал – все покажет как полицейское расследование, так и внутренний аудит", – сказал Григас.

Он заметил, что в Моетской больнице больным не запрещают открывать окна.

Григас сказал, что женщина получила серьезные травмы, в Молетской больнице при таких травмах помощь оказать не могут, поэтому женщину везли в Вильнюс.

"У нас нет ни нейрохирургического, ни травматологического отделений. Поэтому после стабилизации состояния пациентки было решено везти ее в Вильнюс. Это нормальная практика", – сказал он.

Однако по дороге женщина скончалась. Полиция выясняет причины смерти пациентки.

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