Несчастье в Мариямполе: в доме обнаружен мертвый младенец

Скопировать ссылку Несчастье в Мариямполе: в доме обнаружен мертвый младенец

В Мариямпольскую полицию поступило сообщение о том, что в доме скончался младенец.