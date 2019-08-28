В Мариямпольскую полицию поступило сообщение о том, что в доме скончался младенец.
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Департамент полиции о несчастье сообщил 27 августа в 16.50 ч.

Сообщалось, что в доме в Мариямполе было обнаружено тело младенца (2019 г.р.) без внешних следов насилия.

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