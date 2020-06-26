Несчастье в Мариямполе: из окна выпал двухлетний ребенок

25 июня, в 19.09 ч., в Мариямполе, из окна квартиры выпал ребенок (2018 г.р.). Пострадавший был доставлен в больницу.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Начато расследование.
Delfi связался с Мариямпольской полицией, которая информировала, что ребенок выпал из окна на третьем этаже.
По предварительным данным, пострадавшего доставили в Каунасскую больницу.
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