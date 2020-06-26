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Департамент полиции информирует, что в Мариямполе через окно выпал двухлетний ребенок.
Несчастье в Мариямполе: из окна выпал двухлетний ребенок
© DELFI / Erika Venckutė

25 июня, в 19.09 ч., в Мариямполе, из окна квартиры выпал ребенок (2018 г.р.). Пострадавший был доставлен в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Начато расследование.

Delfi связался с Мариямпольской полицией, которая информировала, что ребенок выпал из окна на третьем этаже.

По предварительным данным, пострадавшего доставили в Каунасскую больницу.

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