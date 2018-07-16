Несчастье в Лаздийском районе: с лестницы упал годовалый ребенок

Полиция сообщила, что в Алитусскую больницу был доставлен и госпитализирован мальчик 2017 г.р. (диагноз - сотрясение мозга).
© Shutterstock nuotr.

Несчастье произошло 15 июля.

По предварительным данным, мальчик около 13 ч. того же дня в доме в Лаздийском районе упал с лестницы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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