Единый центр помощи 112 сообщил, что в Клайпедском районе, в деревне Байчай в дерево врезался и погиб водитель Mercedes-Benz.
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Сообщение поступило 9 апреля, в 09.02 ч.

По предварительным данным, после того как Mercedes-Benz врезался в дерево, водитель оказался зажат в машине. Спасатели вытащили пострадавшего, но спасти его жизнь не удалось.

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