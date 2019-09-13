На место выехали пожарные-спасатели, врачи скорой помощи и полиция.
Департамент пожарной безопасности и спасения информировал DELFI, что из пресса спасатели извлекли тело 50-летнего мужчины, а затем нашли в прессе еще одно тело.
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