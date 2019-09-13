Несчастье в Клайпедском районе: под прессом погибли двое мужчин

Скопировать ссылку Несчастье в Клайпедском районе: под прессом погибли двое мужчин

13 сентября, в 9.42 ч., по номеру 112 поступило сообщение о том, что в Клайпедском районе, в деревне Аукшткемяй, на ул. Аукшткемю, 19, в помещении Virginijus ir Ko, в отделении сортировки отходов, пресс прижал двоих работников.