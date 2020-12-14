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Департамент полиции сообщает, что в Клайпедском районе было обнаружено тело годовалой девочки.
Несчастье в Клайпедском районе: обнаружено тело годовалой девочки
© AFP / Scanpix

13 декабря, в 10.20 ч., в Клайпедском районе, в квартире было обнаружено тело девочки (2019 г.р.) с раной на верхнем веке глаза.

Начато расследование.

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