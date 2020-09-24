Несчастье в Клайпеде: в квартире обнаружено тело младенца

В среду, в 19.22 ч., в Клайпеде, в квартире, было обнаружено тело младенца (2020 г.р.) без внешних следов насилия.
Клайпедская полиция отметила, что родители покойного в их поле зрения не попадали. В семье нет других детей.
Специалист Клайпедского отделения службы по правам детей Грета Блютайте сказала, что семья на учете не состояла.
"На теле внешних следов насилия нет, однако причину смерти после вскрытия сообщат эксперты. Об этой семье службе ничего известно не было. Специалисты общались с ее членами в первый раз", - сказала Блютайте.
Эксперты выясняют причину смерти младенца.
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