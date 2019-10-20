Полиция сообщила, что сообщение о происшествии было получено около часа дня.
По предварительным данным, произошла техническая неисправность при посадке самолета и езде по взлетно-посадочной полосе. По данным полиции, самолет неожиданно перевернулся.
По словам пресс-секретаря полиции Алитусского уезда, двух летчиков незамедлительно доставили в каунасские клиники.
Утверждается, что люди получили травмы позвоночника, они в руках врачей.
Начато расследование.
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