Полиция сообщила, что сообщение о происшествии было получено около часа дня.

По предварительным данным, произошла техническая неисправность при посадке самолета и езде по взлетно-посадочной полосе. По данным полиции, самолет неожиданно перевернулся.

По словам пресс-секретаря полиции Алитусского уезда, двух летчиков незамедлительно доставили в каунасские клиники.

Nuotr. Karolis Rėksnys,

Утверждается, что люди получили травмы позвоночника, они в руках врачей.

Начато расследование.