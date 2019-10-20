В воскресенье произошел несчастный случай на Поцюнском аэродроме. Полиция сообщила, что самолет перевернулся, и двое его пассажиров были срочно доставлены в больницу.
Nuotr. Karolis Rėksnys,

Полиция сообщила, что сообщение о происшествии было получено около часа дня.

По предварительным данным, произошла техническая неисправность при посадке самолета и езде по взлетно-посадочной полосе. По данным полиции, самолет неожиданно перевернулся.

По словам пресс-секретаря полиции Алитусского уезда, двух летчиков незамедлительно доставили в каунасские клиники.

Nuotr. Karolis Rėksnys,
Nuotr. Karolis Rėksnys,
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