Лыунаская префектура полиции (Эстония) делится в Facebook своеобразным случаем: вчера полицейский патруль отправился на помощь парочке, которая решила добавить немножко остроты в свою интимную жизнь.
"Мы получили сообщение, что в Тарту нуждается в помощи одна парочка, которая приковала себя наручниками друг к другу, и когда в какой-то момент начали искать ключи, больше их не нашли", — сообщает префектура.
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Неожиданный вызов: в Тарту помощь полиции потребовалась влюбленным, приковавшим себя друг к другу наручниками
Лыунаская префектура полиции (Эстония) делится в Facebook...
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