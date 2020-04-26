Неожиданная новость: убитый в Вильнюсе в четверг мужчина был заражен коронавирусом

Рамунас Матонис, начальник отдела коммуникаций департамента полиции, подтвердил Delfi, что в субботу судебно-медицинские эксперты, осматривая останки мужчины (1960 года рождения), убитого в Новой Вильне вечером 23 апреля, обнаружили, что он заражен коронавирусом.

Эксперты об этом сразу сообщили полиции. В тот же день подозреваемый в убийстве (племянник жертвы) был доставлен из заключения к медикам для обследования. Коронавирус в его организме не обнаружено.

По словам Р. Матониса, уже составлен список из сотрудников полиции, медиков и сотрудников Grinda, которые работали на месте убийства и которые увезли труп. Все они проверены на коронавирус.

Как ранее сообщил Delfi, на месте происшествия выяснилось, что подозреваемый нанес пострадавшему ранение в доме. После этого раненый мужчина вышел на улицу, прошел около 5 метров и скончался.