Автомобилем Audi управлял молодой гражданин Турции (1996 г.р.). Он рассказал полиции, что у него заболела нога, он нагнулся и нечаянно повернул руль.
Каким-то способом одна сторона Audi поднялась и левыми колесами проехала по боковой части BMW, затем автомобиль заехал на Škoda Superb, а потом на Opel. Особенно сильно был поврежден автомобиль Škoda – помят весь бок, сорван капот и т.д.
Проживающий в Литве гражданин Турции сказал, что здесь он учится. В его крови был алкоголь, но ничтожно малое количество - 0,07 промилле.
Литовских прав у молодого человека нет, однако он уверял, что у него есть турецкие права. Правда, при себе у него документа не было, а литовская полиция не может проверить эту информацию по турецкой базе данных. Поэтому молодого человека ждет наказание за вождение без прав.
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